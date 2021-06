Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wenig Verstöße bei Tempokontrolle im Umfeld eines Kindergartens

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Umfeld eines Kindergartens am Triftenweg in Bad Oeynhausen hat die Polizei am Dienstagmorgen lediglich fünf Verstöße festgestellt. Allerdings fielen den Beamten des Verkehrsdienstes diverse andere Vergehen auf.

Die Einsatzkräfte hatten sich in der Zeit zwischen 6.45 Uhr und 9.30 Uhr in Höhe der Einmündung "Auf der Bülte" postiert. Der höchste Geschwindigkeitswert bei zugelassenem Tempo 30 wurde mit 50 km/h gemessen.

Auf einen Autofahrer sowie dem Fahrer eines Rollers hingegen kommen Anzeigen zu, da an dem Pkw mutmaßlich unzulässige Umbauten vorgenommen wurden und der Zweiradfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Eine weitere Anzeige fertigten die Polizisten wegen mangelhafter Ladungssicherung bei einem Lkw. Zudem fielen bei einem Paketkurier Verstöße gegen die Sozialvorschriften auf.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell