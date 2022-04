Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen

Menden (ots)

Aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Straße Frielingsen wurde an Karfreitag ein grün schwarzes Bulls Mountainbike gestohlen. Die Täter nahmen es mitsamt Schloss und Kette mit. An einem zweiten Fahrrad war das Schloss verbogen. Offenbar scheiterte der Dieb in diesem Fall. Die Polizei rät zur Verwendung hochwertiger Schlösser. Damit sollten Fahrräder an Haken, Fahrradständern oder anderen festen Gegenständen angeschlossen werden. (cris)

