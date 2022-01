Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Zella-Mehlis (ots)

Der Fahrer eines Räumfahrzeugs befuhr Sonntagmittag den Fußgängerweg in der Anspelstraße in Zella-Mehlis. Bei den Räumarbeiten touchiert der bislang Unbekannte mit seinem Fahrzeug einen geparkten VW und verließ nachfolgend die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrunfall nachzukommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise auf den Verursacher und nimmt diese unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell