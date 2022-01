Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrraddiebstahl aus Keller

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 04.01. zum 08.01. wurde aus einem Kellerverschlag in Hildburghausen, Apothekergasse ein E-Bike entwendet. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Damenrad der Marke "Trek" in der Farbe grau. Der Wert des Bikes beträgt 2.700,- Euro.

