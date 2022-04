POL-OG: Iffezheim - Mit dem Roller gestürzt

Baden-Baden (ots) - Ein noch Unbekannter hat am vergangenen Wochenende einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an einem Garagentor in der 'Jagdhausstraße' verursacht. Offenbar wurde das Tor in der Zeit zwischen Sonntagabend und dem frühen Montag, gegen 1 Uhr, mit roter Farbe besprüht. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden sind auf der Suche nach Zeugen und nehmen unter der Telefonnummer: 07221 680-0 Hinweise ...

