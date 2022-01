Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in ein Hotel

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag, den 17.01.2022, gegen 08:00 Uhr, stellte der Manager eines Hotels in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim fest, dass in der zurückliegenden Nacht ein Fenster zur Raucherlounge im Erdgeschoss des Hotels aufgehebelt und im Anschluss aus den Angeln gebrochen worden war. Innerhalb der Raucherlounge versuchte sich der unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten, welcher jedoch nur teilweise aufgebrochen werden konnte. Ob Bargeld aus dem Automaten entwendet wurde, steht noch nicht fest. Ein Handschuh, welchen der Täter vermutlich vor Ort liegen ließ, wurde sichergestellt und wird derzeit auf Spuren untersucht. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf 1500,- Euro.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-960 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu wenden.

