POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in zwei Garagen

Bad Dürkheim (ots)

Gleich zwei Garagen in Bad Dürkheim, wenige hundert Meter voneinander entfernt, waren das Ziel unbekannter Täter. In der Zeit vom 14.01.2022, um 17:50 Uhr, bis zum 17.01.2022, um 08:30 Uhr, wurde die Garagentür eines Anwesens in der Straße "Im Letten" in Bad Dürkheim aufgehebelt. Alle Schränke sowie der Oldtimer in der Garage wurden durchsucht. Die Suche nach potentieller Beute verlief für die Täter hier jedoch negativ. Zudem schoben die Täter ein altes Herrenrad aus der Garage in den Garten des Anwesens und ließen dieses dort stehen. Es wurde nichts entwendet, weshalb sich der Sachschaden in Höhe von 300,- Euro lediglich auf die aufgehebelte Tür beläuft.

Durch eine unverschlossene Garagentür im Burgunderweg, verschafften sich unbekannte Täter über den Garten des Anwesens, in der Nacht vom 16.01.2022 zum 17.01.2022 Zutritt und entwendeten insgesamt drei hochwertige Fahrräder. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich hier auf ca. 4300,- Euro. Ob die entwendeten Fahrräder einzeln, möglicherweise durch mehrere Täter, von der Tatörtlichkeit entwendet oder in Nähe in ein Fahrzeug verladen wurden, ist derzeit noch unklar. Aufgrund der auffälligen Nähe der beiden Tatörtlichkeiten zueinander, ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer: 06322-9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

