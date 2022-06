Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). Am Freitag, den 24.06.2022, kam es um 09:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in 31157 Sarstedt. Die 31-jährige Fahrerin eines Audi S4 befuhr die Breslauer Straße in Richtung Heisede und beabsichtigte nach links in die Görlitzer Straße abzubiegen. Hierbei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines bevorrechtigten 44-Jährigen, der die Breslauer Straße mit seinem VW Passat in Richtung "An der Straßenbahn" befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher insgesamt auf ca. 6.000 Euro geschätzt wird. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

