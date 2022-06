POL-HI: Nachtragsmeldung zum Zimmerbrand in Hildesheim am 19.06.2022

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (jb) In der Zeit vom 19.06. -21.06.22 touchierte vermutlich ein größeres Fahrzeug eine Garagenfassade eines Hauses in der Konrad-Adenauer-Str. . Neben Reifenabrieb konnten an der Fassade Kratzer festgestellt werden. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallörtlichkeit ist davon auszugehen, dass ein Kraftfahrzeug den an der Garage liegenden Stichweg entlangfuhr und dabei die Fassade streifte. Zeugen, die Hinweise zu dem ...

mehr