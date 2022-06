POL-EL: Esterwegen - Vier Personen bei Unfall verletzt

Nordhorn (ots) - Am Sonntag zwischen 10.30 und 18.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Querstraße in Nordhorn einen am Fahrbahnrand geparkten Citroën. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr