Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzter Mofafahrer - Hilden - 2110001

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 30.09.2021, gegen 17:25 Uhr, wurde ein 23-jähriger Mofa-Fahrer an der Einmündung Beethovenstraße / Loewestraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er befuhr mit seinem Mofa die Beethovenstraße in Fahrtrichtung Hochdahler Straße. Ein 43-jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Beethovenstraße in Gegenrichtung. An der Einmündung bog der Mofa-Fahrer nach links in die Loewestraße ab und übersah dabei den entgegenkommenden PKW des 43-jährigen. Trotz des Versuches des PKW-Fahrers auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß mit dem Mofa-Fahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. An den beteiligten, nicht mehr fahrbereiten, Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 1500,- Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Beethovenstraße in beide Richtungen gesperrt werden

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell