POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Nanzdietschweiler (ots)

Am Sonntagabend erfolgt eine Meldung über ein verunfalltes Leichtkraftrad auf der L358 zwi-schen Glan-Münchweiler und Nanzdietschweiler. Ein verantwortlicher Fahrzeugführer konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich der vermeintliche Verkehrsunfall bereits am Mittag desselben Tages ereignet habe. Eine Klä-rung des exakten Unfallhergangs beziehungsweise der Unfallursache konnte bislang nicht erfol-gen. Bei dem verunfallten Fahrzeug handelt es sich um ein Leichtkraftrad des Herstellers MBK mit Kuseler Kennung.

Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise und ermittlungsrelevante Informationen insbe-sondere hinsichtlich des verantwortlichen Fahrzeugführers, des Unfallhergangs sowie des Unfall-zeitpunkts an die Polizeiinspektion Kusel unter der 06381-919/0 oder via Email an die piku-sel@polizei.rlp.de mitzuteilen.

