Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

Fahrraddieb gestellt ++ Einbruch in Pizzeria ++ Unfall durch Reh ++ Verkehrsunfall ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Betrug über What'sApp

Leer - Fahrraddieb gestellt

Die Polizei wurde am 09.08.22 um 1.45 Uhr wegen eines Fahrraddiebs zum Leeraner Bahnhofsring gerufen. Vor Ort konnte die Beamtin und der Beamte einen 18-jährigen Ostrhauderfehner entdecken. Als dieser den Streifenwagen erblickte, floh er fußläufig in Richtung Bremer Straße. Auf Höhe des Bahnübergangs konnte er gestellt werden. Er gab auf Fragen der Polizisten lediglich an, dass er sich ein Fahrrad nehmen wollte, um damit nach Hause zu fahren. Der Mann wurde zwecks Identitätsfeststellung auf die Polizeiwache gebracht. Im Anschluss überprüften die Polizisten den Tatort und konnten drei durchtrennte Fahrradschlösser sicherstellen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Leer - Einbruch in Pizzeria

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf den 08.08.22 in eine Pizzeria in der Straße Am Bingumer Deich ein. Durch Aufdrücken eines Fensters verschaffte sich die Täterschaft Zugang in das Gebäude und entwendete unter anderem Bargeld, einen Laptop, Energy Drinks, Alkoholika, Zigarettenstangen und Shisha-Tabak. Des Weiteren wurde aus dem Keller mindestens eine Baumaschine entwendet. Es entstand ein geschätzter Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Nach ersten Ermittlungen konnte sich der Verdacht gegen zwei tatverdächtige Personen erhärten, die gegen 0.30 Uhr eingebrochen sein sollen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Unfall durch Reh

Auf der A 28 in Richtung Leer kam es am 08.08.22 gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Holtlanderin fuhr mit ihrem VW Polo kurz hinter der Anschlussstelle Leer-Ost, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Sie musste stark abbremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier aber nicht mehr verhindern. Durch den Bremsvorgang musste auch ein folgender 52-jähriger Peugeot-Fahrer aus Detern stark abbremsen. Eine dahinterfahrende 27-jährige Frau aus dem Landkreis Oldenburg fuhr in Folge dessen mit ihrem Golf auf den Peugeot auf, kam ins Schleudern und in der Leitplanke zum Stehen. Alle unfallbeteiligten Fahrer blieben unverletzt, das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Peugeot und der Golf waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn für etwa eine halbe Stunde halbseitig gesperrt.

Weener - Verkehrsunfall

Eine 91-jährige Frau aus Weener befuhr am 08.08.22 gegen 9 Uhr die Norderstraße in Weener Richtung stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 51 übersah sie einen blauen Peugeot, der dort am Fahrbahnrand geparkt war. Sie fuhr auf den Pkw auf und schob diesen etwa acht Meter vor. Beim Ausweichen nach links prallte sie anschließend gegen eine gegenüberliegende Hauswand. Es entstand ein geschätzter Schaden von insgesamt mehr als 11.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Weener - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 08.08.22 gegen 23.50 Uhr wurde die Polizei in Weener auf einen 18-jährigen Autofahrer aus Weener in der Westerstraße aufmerksam. Bei der folgenden Polizeikontrolle gab er zu, zwei Tage zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Der Mann wurde bereits in der Nacht zuvor, am 07.08., als Beifahrer kontrolliert, wobei der Besitz von Marihuana festgestellt worden war. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Leer - Betrug über What'sApp

Unbekannte Täter schrieben am 02.08.22 einem 67-jährigen Mann aus Moormerland eine What'sApp-Nachricht und gaben sich für die Tochter aus. Im Namen der Tochter baten sie um eine Überweisung von 2.300 Euro. Dieser Bitte kam der Mann nach. Beim persönlichen Kontakt mit der Tochter wenige Tage später stellte sich die Aufforderung der Überweisung als Betrug heraus. Auch eine 63-jährige Frau aus Leer wurde Opfer dieser betrügerischen Masche. Sie wurde am 08.08.22 mit einer ähnlichen What'sApp-Nachricht angeschrieben und überwies 1.784,43 Euro auf ein litauisches Konto. Das Geld konnte zurückgezogen werden. Ein 77-jähriger Mann aus Bunde kam einer Aufforderung eines Betrügers, der sich per What'sApp als sein Sohn ausgab, ebenfalls nach. Er überwies 1.550 Euro auf ein Konto in Litauen. Eine zweite Überweisung konnte verhindert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsart über What'sApp, die derzeit gehäuft vorkommt. Nachrichten dieser Art sollten ignoriert und zur Anzeige gebracht werden. Die Tochter oder der Sohn sollten umgehend persönlich bzw. unter der altbekannten Nummer kontaktiert werden, um den Betrug zweifelsfrei zu erkennen. Keinesfalls sollte der gewünschte Geldbetrag an ausländische Konten überwiesen werden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell