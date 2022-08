Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.08.2022

PI Leer/ Emden (ots)

++Verstoß gegen das Tierschutzgesetz++

Rhauderfehn - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Am 05.08.2022 ging ein 66-jähriger Mann aus Rhauderfehn gegen 07:15 Uhr auf dem Wanderweg von der Straße "Rosmarienheide" kommend in Richtung Bentgrasweg mit seinem Hund (Labrador Retriever) spazieren. Als ihm ein weiterer Spaziergänger mit zwei Hunden entgegenkam, hielt er seinen Hund kurz fest, bis dieser um eine Ecke in Richtung eines Fahrradweges abgebogen war. Als der 66-jährige seinen Hund wieder los lies, lief dieser ungeplant dem anderen Mann und den beiden Hunden hinterher. Der 66-jährige eilte seinem Tier umgehend nach, welches ihm dann unvermittelt an Hals und Unterkiefer schwer blutend wieder entgegenkam und noch vor Ort verstarb. Der andere Hundehalter, ein 69-jähriger Mann aus Rhauderfehn, behauptete einen Angriff des Labrador Retriever, welchen er mit einem Taschenmesser "Schweizer Art" zu seinem Schutz und dem seiner Hunde abgewehrt haben will. Das verstorbene Tier wird im Auftrag des Veterinäramtes untersucht, um den Hergang zu rekonstruieren. Die Polizei in Rhauderfehn hat die Ermittlungen in diesem Fall eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die zuständige Dienststelle unter: Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

