Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Auto kracht gegen Hauswand

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag in der Hauptstraße mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand gefahren. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht. Auf die 46-jährige Verdächtige aufmerksam geworden ist ein Zeuge. Er meldete der Polizei, dass ein unfallbeschädigtes Auto an einer Bushaltestelle hielt und die Fahrerin mit dem Beifahrer die Sitzplätze wechselte, dann fuhr das Duo weg. Schließlich riefen weitere Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei an, die kurz zuvor einen Unfall in der Hauptstraße beobachtet hatten. Demnach war ein Auto von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand und eine Mülltonne gekracht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin weg. Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur der 46-Jährigen. Eine Polizeistreife traf die Frau zu Hause an. Sie war alkoholisiert. Die Verantwortliche erklärte, dass eine Flasche unter das Bremspedal ihres Autos gerutscht sei. Daher habe sie nicht bremsen können. Weil sie keinen Schaden festgestellt habe, sei sie nach der Kollision weitergefahren. Zur Unfallzeit sei sie nüchtern gewesen. Auf richterliche Anordnung hin wurden der Frau zwei Blutproben entnommen. Sie sollen Aufschluss über ihren Alkoholkonsum und die Blutalkoholkonzentration zum Unfallzeitpunkt geben. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell