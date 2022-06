Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gasleckage behoben - Vollsperrung aufgehoben

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Vollsperrung der Autobahn 63 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-Centrum und Sembach ist aufgehoben. Die Autobahn, eine Landstraße und Bereiche rund um einen Entsorgungsbetrieb mussten wegen einer leckgeschlagenen Gashochdruckleitung am Donnerstagmorgen gesperrt werden. Die kurz nach 9:30 Uhr eingerichtete Sperrung wurde jetzt aufgehoben. Alle Straßen sind frei. In der unter https://s.rlp.de/9GuIJ veröffentlichten Pressemitteilung teilte die Polizei zunächst mit, dass sich das Leck an der Gasleitung auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebs befindet. Wie sich herausstellte befand sich die Leckage zwischen dem Betriebsgelände und der Autobahn. Verletzt wurde niemand. Weil sich die Liegenschaft im Gefahrenbereich der Leckage befand, wurde der Entsorgungsbetrieb geräumt. Etwa 80 bis 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens wurden evakuiert. Ein Sicherheitsbereich von 250 Metern wurde eingerichtet. Weitere Evakuierungsmaßnahmen waren nicht erforderlich. |erf

