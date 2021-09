Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Falsche Microsoft-Mitarbeiter+46-Jähriger durch Messerstiche verletzt+31-Jähriger beraubt+Diebstahl von Ladekabel+Einbruch in Grillhütte+Unfallflucht+Ins Schleudern gekommen+Kupferkabel gestohlen

Laubach: Bankmitarbeiterin verhindert offenbar Schlimmeres

Ein Bankangestellte hat offenbar am Donnerstag etwas Schlimmeres verhindert. Ein angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft rief gegen 10.00 Uhr einen über 60-jährigen Mann aus einem Laubacher Ortsteil an. Unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen erlangte der Unbekannte und weitere Komplizen Fernzugriff auf zwei PC und dessen Smartphone. In mehreren Telefonaten gaukelten sie vor, dass er Opfer eines Hackerangriffs geworden sei und für die Bereinigung persönliche Daten, u.a. TAN´s für sein Online-Banking, benötigen. Nach Übermittlung dieser wichtigen Daten kam es zu mehreren Abbuchungen von seinem Konto. Eine aufmerksame Bankangestellte bemerkte die auffällige Kontobewegung und informierte das Opfer umgehend telefonisch. Auf Rat seiner Bank zog das Opfer den Netzstecker und beendete das Telefonat mit dem Gauner. Die Bankmitarbeiterin sperrte offenbar daraufhin das Konto und stornierte die Buchungen.

So schützen Sie sich:

- Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zum Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben, legen Sie einfach den Hörer auf.

- Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf Ihren Rechner.

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Kundenkonten heraus.

Wenn Sie Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich Ihre Passwörter

- Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen.

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Gießen: 46-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Samstagabend kam es in der Eichengärtenallee zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei. Gegen 17.15 Uhr meldete die Rettungsleitstelle der Polizei einen mit einem Messer verletzten Mann in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Das Opfer, ein 46-jähriger Bewohner, hatte an seinem Körper mehrere Schnittverletzungen und Prellungen. Er kam nach der Erstversorgung mit nicht lebendgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. In seiner Wohnung befanden sich drei Männer und eine Frau im Alter von 25, 29 und 54 Jahren, die offenbar zuvor reichlich Alkohol getrunken hatten. Ein Atemalkoholtest ergab zwischen drei und fünf Promille. Wie es zu den Verletzungen bei dem Bewohner kam, konnte zunächst nicht geklärt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen nahmen die Beamten die vier fest. Ein 29-Jähriger aus Grünberg räumte dann die Tat ein. Er geriet mit dem Bewohner offenbar im Verlauf des Abends in Streit. Eine nachfolgende Auseinandersetzung eskalierte dann und der Grünberger stach offenbar mit dem Messer mindestens zweimal zu. Die Ermittler führten den Grünberger einem Haftrichter vor, der anschließend Haftbefehl erließ. Die anderen Festgenommen wurden wieder entlassen.

Gießen: 31-jähriger beraubt

Die Polizei sucht nach einem Raub von Freitagabend in der Frankfurter Straße nach Zeugen. Gegen 22.15 Uhr bedrängten zwei Unbekannte einen 31-jährigen Mann. Anschließend riss einer an der Goldkette des Opfers, welche zu Boden fiel. Letztendlich stiegen die Räuber mit dem Anhänger der Kette an der Haltestelle "Liebigstraße"in einen Bus (vermutlich Linie 1 oder 5). Nach Angaben eines Zeugen sahen die Verdächtigen nordafrikanisch aus und hatten dunkle lockige Haare. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen geben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Ladekabel weg

Auf ein Ladekabel eines Elektrofahrzeuges hatten es Unbekannte in der Carl-Benz-Straße abgesehen. Zwischen 08.00 Uhr am Donnerstag und 12.30 Uhr am Freitag entwendete die Diebe das Kabel aus einem Carport. Hinweise bitte an die Polizeistation 'Grünberg unter 06401/9143-0.

Lich: Einbruch in Grillhütte

Unbekannte ließen aus einer Grillhütte oberhalb des Friedhofes in Bettenhausen eine Axt, Bargeld, Grillanzünder und Streichhölzer mitgehen. Zwischen 23.00 Uhr am Donnerstag (16. September) und 19.15 Uhr am Donnerstag (23. September) schlugen sie ein Fenster der ehemaligen Jugendhütte ein und kletterten durch das Fenster. Bevor sie mit der Beute flüchteten sprühten sie noch mit einem Feuerlöscher in der Hütte herum. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Pohlheim: Schwarzer PKW nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Spiegelunfall auf der Landstraße 3133 nach Zeugen. Am Donnerstag, gegen 23.00 Uhr war ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem BMW von Holzheim in Richtung Dorf-Güll unterwegs. Als ein unbekannter PKW-Fahrer ihm entgegenkam, musste der Hungener offenbar ausweichen. Trotzdem knallten vermutlich die beiden Außenspiegel zusammen und es kam zum Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Während der 25-jährige anhielt, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem schwarzen PKW, vermutlich Mini, mit Spiegelschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Ins Schleudern gekommen

Beim Einfädeln auf die Bundesstraße 49 geriet am Freitag eine 20-jährige Frau mit ihrem BMW ins Schleudern und krachte mit dem LKw-Anhängers eines 37-jährigen aus Polen zusammen. Die Gießenerin war gegen 10.15 mit ihrem Fahrzeug auf der Ausfahrt Reiskirchen (A5) in Richtung Gießen unterwegs, als es zum Unfall kam. Mit leichten Verletzungen kam sie in eine Klinik.

Hungen: Kupferkabel aus Wänden gerissen

4.000 Euro Sachschaden hinterließen Diebe in einem Keller in der Untertorstraße. Zwischen 13.00 Uhr am Freitag und 17.00 Uhr am Samstag betraten sie einen Rohbau und rissen Kupferkabel aus den Wänden. Mit dem Kabel, zwei Edelstahlrahmen, eine Holztheke und einen Stromverteilerkasten flüchteten die Unbekannten. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gieße unter 0641/7006-2555

