Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.08.2022

PI Leer/Aurich (ots)

++Nachtragsmeldung zur Brandsache vom 08.07.2022 in Emden++

Emden - Nachtragsmeldung zur Brandsache vom 08.07.2022 in Emden

Wie bereits berichtet wurde, kam es am 08.07.2022, gegen 21:00 Uhr im Taxusweg in einem Mehrfamilienhaus zu einem Dachstuhlbrand, wobei das Dach völlig zerstört wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 1,5 Millionen Euro. Viele Anwohner aus den 28 Wohnungen mussten evakuiert und vorerst in einer Turnhalle untergebracht werden. Auch erfolgten aufgrund der starken Rauchentwicklung Evakuierungsmaßnahmen in einem Nachbargebäude, bei welchem es sich ebenfalls um ein Mehrfamilienhaus handelte. Hierbei erlitt eine 73-jährige Anwohnerin einen Kreislaufzusammenbruch und verstarb trotz durchgeführter Reanimationsmaßnahmen kurz darauf im Krankenhaus. Im Rahmen einer intensiven Untersuchung des Brandortes und der anschließenden Auswertung in Form eines Fachgutachtens, wurde seitens des Brandgutachters vorsätzliche Brandstiftung als Ursache des Feuers festgestellt. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben sich konkrete Hinweise auf einen mögliche Tatverdächtige. Die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizei Emden stimmen derzeit die weiteren Ermittlungen und noch zu treffende Maßnahmen ab. Ebenfalls wird von der Staatsanwaltschaft Aurich überprüft, ob das Ableben der 73-jährigen Nachbarin mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang zu bringen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell