Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weiter Beschädigungen nach Randalenacht aufgenommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In St.Gangloff wurde am Dienstagmittag eine Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht. Eine Zeugin meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass ihr Briefkasten und auch die Hausfassade durch Unbekannte beschädigt wurden. Weiterhin wurde eine Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen, welche allerdings durch die Gemeinde bereits wieder repariert worden ist.

