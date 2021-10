Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Kennzeichen, ein Auto, null Versicherung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Hoffnung das niemanden auffallen würde, dass er zwei unterschiedliche Kennzeichen an seinem Fahrzeug hat, nutzte am Dienstagmittag ein 65-Jähriger den öffentlichen verkehrsraum in Stadtroda. Doch den eingesetzten Beamten fiel sofort auf, dass hier etwas nicht stimmt. An dem Golf war vorne eine Kennzeichentafel mit SHK-Kennung und hinten eine mit SOK angebracht. Weiterhin besaßen beiden Kennzeichentafeln keine Plakette. Die Sicherstellung der Nummernschilder und eine Anzeige waren die Konsequenz des Ausfluges für den Mann aus dem Saale-Holzland-Kreis.

