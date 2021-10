Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kabel entwendet

Jena (ots)

In der Hugo-Schrade-Straße haben unbekannte Täter mehrere Meter Kabel entwendet. In der Nacht von Montag zu Dienstag verschafften sich der oder die Täter Zugang zur Baustelle und nahmen etwa 100 Meter Kabel, welche auf einer Kabeltrommel aufgerollt waren, an sich und verließen anschließend die Baustelle in unbekannte Richtung. Eine Anzeige wegen Diebstahl wurde durch die Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell