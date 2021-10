Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streithähne gebändigt

Jena (ots)

In der Ahornstraße/Ecke Kahlaische Straße kam es am Dienstagmittag zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall zwischen einem Renault und einem BMW. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es zwischen den Fahrzeugführern zu einer verbalen Auseinandersetzung, welche letztlich in einem körperlichen Übergriff endete. Der polnische Fahrer des BMW versuchte den Streit mit Fäusten zu lösen und ging ohne Vorwarnung auf den 52-jährigen BMW-Fahrer zu und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Woraufhin der 52-Jährige schmerzen erlitt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell