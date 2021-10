Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: An Tür gescheitert

Jena (ots)

Zu einem Ärztehaus in der Westbahnhofstraße versuchten sich Unbekannte am vergangenen Wochenende zu verschaffen. Ein Zeuge stellte am Dienstagmorgen frische Spuren eines versuchten Einbruchs an der Außentür des Objektes fest. Als Polizeibeamten zur Sachverhaltsaufnahme vor Ort eintrafen, bestätigten sich die Feststellungen. Der oder die Täter versuchten vermutlich mittel Schraubendrehen die Hintertür gewaltsam zu öffnen, wobei sie allerdings scheiterten. Folglich entstand nur Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

