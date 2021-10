Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut sinnlose Beschädigung

Jena (ots)

In der Toilettenanlage an der Kegelbahn haben sich Unbekannte scheinbar von Montag zu Dienstag ausgelassen. Wie eine Zeugin am Dienstagmorgen berichtete, wurde eine Tür eingetreten und das Drehkreuz zerstört. Hinweise zu den Randalierern liegen aktuell nicht vor. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte auch noch nicht abgeschätzt werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell