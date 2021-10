Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Feld gelandet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Unfall auf der Bundesstraße in Porstendorf kam es am Dienstagmorgen. Ein 56-Jähriger war mit seinem Ford auf dem Weg in Richtung Dornburg, als er nach dem Abzweig Neuengönna im Bereich einer Doppelkurve rechts von der Fahrbahn abkam und etwa nach fünf Metern, auf einem Feld, stehen blieb. Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Aktuell wird als Unfallursache von nicht angepasste Geschwindigkeit ausgegangen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen vom Feld geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell