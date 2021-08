Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 18-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Montag (23.08.) ging ein 18-jähriger Bergisch Gladbacher im Rahmen einer Sachverhaltsklärung gegen 23:30 Uhr mit Fäusten auf die eingesetzten Beamten los und beleidigte diese mit allen erdenklichen Schimpfwörtern. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Der 18-Jährige soll zuvor ein Fahrrad beschädigt haben und anschließend in einen Bus geflüchtet sein. An der Haltestelle Moitzfeld stoppten die Beamten den Linienbus und konnten den Tatverdächtigen aufgrund der detaillierten Beschreibung eines Zeugen sofort identifizieren. Der 18-Jährige zeigte sich äußerst aggressiv gegenüber den Beamten und ging mit den Fäusten auf diese los, sodass die Einsatzkräfte den tobenden Tatverdächtigen mit gezielter Technik zu Boden bringen und fesseln mussten. Während der gesamten Zeit - im Bus, auf der Straße, im Streifenwagen und in der Gewahrsamszelle - ließ sich der Mann nicht beruhigen und wehrte sich verbal und körperlich mit allen Mitteln gegen die Maßnahmen. Der Bergisch Gladbacher wies einen Alkoholwert von 1,1 Promille auf, sodass ihm zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem konnten die Beamten während des Einsatzes auch immer wieder Marihuanageruch wahrnehmen. Auf den Mann kommen nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell