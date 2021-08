Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Serie von Pkw-Aufbrüchen: Zeugen gesucht

Overath (ots)

Eine ganze Serie von Pkw-Aufbrüchen in Overath hat am Sonntagmorgen (22.08.) die Polizei beschäftigt.

An gleichen sechs Fahrzeugen verschiedener Hersteller machten sich Unbekannte in der Nacht zuvor zu schaffen. Die Pkw standen in der Dr. Ringens-Straße, Hohkeppeler Straße, Zum Schlingenbach, Kaltenborn sowie in der Siegburger Straße.

An den Fahrzeugen wurde jeweils eine Scheibe beschädigt, um in den Innenraum zu gelangen. Gelohnt hat sich der Beutezug der Täter offenbar nicht. Nur in einem Fall entwendeten die Täter Werkzeug aus einem VW in der Dr.-Ringens-Straße, ansonsten gingen sie leer aus.

Die Polizei hat Strafanzeigen wegen versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen sowie Sachbeschädigung aufgenommen und bittet nun um Hinweise. Wenn Sie in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell