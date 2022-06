Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Montabaur (ots)

Am 14.06.22, gegen 16:30 Uhr kam es an der Einmündung Rheinstraße / L305 in Herschbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der auf der Rheinstraße fahrende Unfallverursacher übersah beim Abbiegen auf die Landstraße den dort fahrenden bevorrechtigen Audi-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß der Pkw kam. Beide Fahrzeugführer wurden hierdurch leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf ca. 20.000 Euro.

