Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Polizei fasst E-Roller-Dieb auf frischer Tat

Krefeld (ots)

Am Dienstagmittag (13. Juli 2021) hat die Polizei einen Mann auf frischer Tat gefasst, der zuvor einen E-Roller entwenden wollte. Eine Zeugin beobachtete gegen 13:40 Uhr zwei Männer an der Hochstraße, die mit einem Bolzenschneider das Schloss des Rollers durchtrennten. Sie informierte die Polizei.

Die Beamten stellten einen 31-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort. Sein Komplize entkam mit dem Roller und flüchtete vor Eintreffen der Polizei über die Hochstraße in Richtung Hauptbahnhof. Ein weiterer Zeuge teilte den Beamten schließlich mit, dass der Komplize den E-Roller in einem Gebüsch am Dr. Hirschfelder Platz entsorgt hatte und weggerannt war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen wegen Eigentumsdelikten polizeibekannten 31-jährigen Letten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern noch an. (278)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell