Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alkoholisierter Fahranfänger

Hattert (ots)

Am Montag, den 13.06.2022 wurde um 22:42 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Hattert bei einem 18-jährigen Fahrer eines Audi A4 Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Nach der Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests auf der Dienststelle wurde gegen den jungen Mann aus der VG Hachenburg ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

