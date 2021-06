Polizei Bielefeld

POL-BI: Frau stiehlt 14 Gartenscheren und geht in Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Eine Mitarbeiterin erwischte am Freitag, 11.06.2021, eine Ladendiebin in einem Baumarkt an der Senefelderstraße.

Die Mitarbeiterin wurde gegen 13:00 Uhr auf die vermeintliche Kundin aufmerksam, als diese mit einer Stofftasche den Kassenbereich passierte. Kurze Zeit später ertönte der Alarm, woraufhin sie die Frau anhielt.

In der Tasche, die die Frau mit sich führte, entdeckte die Mitarbeiterin 14 Gartenscheren und verständigte die Polizei.

Noch am selben Tag erließ ein Haftrichter gegen die 34-jährige Rumänin ohne festen Wohnsitz in Deutschland die Hauptverhandlungshaft im beschleunigten Verfahren.

