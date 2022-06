Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit Totalschaden - Fahrer alkoholisiert

Heidelberg (ots)

Dem Alkohol zugesprochen hatte ein 20-jähriger Mann, der am Sonntagmorgen um 06.00 Uhr mit seinem Ford Fiesta die Straße Am Götzenberg bergabwärts befuhr und vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Er geriet hierbei in die Leitplanke, die sich im weiteren Verlauf ins Fahrzeuginnere bohrte, den Fahrer aber glücklicherweise nicht verletzte. Das Fahrzeug musste durch die Feuerwehr aus der Leitplanke herausgeschnitten werden. Es entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Fahrer wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,24 Promille auf. Er musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Da für ihn als Fahrzeugführer unter 21 Jahren ein Alkoholverbot gilt, wird der Unfall möglicherweise auch führerscheinrechtliche Konsequenzen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell