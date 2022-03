Polizei Wuppertal

POL-W: RS Haus nach Feuer nicht mehr bewohnbar

Wuppertal (ots)

Bei einem Brand am Freitagabend (25.03.2022) an der Straße Nüdelshalbach in Remscheid entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Gegen 22:00 Uhr wurden die Bewohner des Einfamilienhauses auf starke Rauchentwicklung im Gebäude aufmerksam und begaben sich selbstständig und unverletzt ins Freie. Den Brand, der nach ersten Erkenntnissen im Bereich des Kamines seinen Ausgang nahm, brachte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle.

Die Bewohner des Hauses mussten anderweitig untergebracht werden. Die entstandene Schadensumme kann bislang noch nicht beziffert werden. (weit)

