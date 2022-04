Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Straßenbahnfahrer geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall vom vergangenen Donnerstag (21. April) gegen 21 Uhr in der Straßenbahn der Linie 903 an der Haltestelle Pauluskirche: Eine Gruppe unbekannter Jugendlicher hatte die Notbremse gezogen, als der Fahrer (55) wieder anfahren wollte. Die Jungen stiegen daraufhin aus. Der 55-Jährige ging in den hinteren Teil der Bahn, um die Bremse wieder zu lösen. Da die Gruppe noch draußen vor der Tür stand, stieg der Fahrer aus. Dann soll einer der Unbekannten ausgeholt und dem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend rannten die Jugendlichen weg. Zeugen beschrieben den Schläger als etwa 11 Jahre alt und etwa 1,50 Meter groß. Er hat schwarze längere Haare und trug eine rote Jacke (vermutlich Marke Wellensteyn). Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer: 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell