POL-DU: Altstadt: Straßenbahntür aufgerissen - Vier Verletzte

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Freitagmittag (22. April, 12:50 Uhr) während der Fahrt die Tür einer Straßenbahn am König-Heinrich-Platz aufgerissen. Der Fahrer leitete eine Notbremsung ein, wodurch mehrere Fahrgäste stürzten. Vier von ihnen verletzten sich. Eine 13- und eine 20-Jährige kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Türaufreißer flüchteten unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Jugendlichen aufgenommen und eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr erstattet.

