Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Erwachsener fragt junge Frau nach Geschlechtsverkehr

Gifhorn (ots)

Eine 18-Jährige ging am Montagnachmittag auf dem III. Koppelweg, östlich der Tangente entlang. Gegen 15:10 Uhr wurde sie von einem männlichen Radfahrer angesprochen. Dieser bot ihr zunächst an, das Gepäck zu tragen und versuchte der Frau nach einer Verneinung ein Gespräch aufzudrängen. Also die Frau resolut ablehnte fuhr der Mann weiter.

Etwas weiter auf dem Weg trat er plötzlich ohne Rad aus einem Waldstück heraus und fragte die Frau unvermittelt, ob sie sich was dazuverdienen wolle, indem sie Sex mit ihm habe. Die Frau sagte laut nein. Nach einem kurzen Wortwechsel ging der Mann wieder in den Wald und die junge Frau zügig weiter.

Die Polizei Gifhorn bittet nun nach Hinweisen auf den Mann. Er wird als 30 bis 40 Jahre alt und ca. 175cm groß beschrieben. Er hatte eine unauffällige Statur, kurze dunkle Haare und sprach hochdeutsch. Zur Tatzeit war er mit einer beigen Jacke mit schwarzen Elementen bekleidet. Das Fahrrad war weiß lackiert und hatte einen dicken Rahmen, evtl. ein eBike.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell