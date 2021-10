Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Motorraddiebstahl

Meinersen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Meinersen/ Ahnsen mehrere Motorräder entwendet. Der Geschädigte informierte die Polizei Montagmorgen über den Diebstahl von seinem Grundstück an der Uetzer Straße.

Die Fahrzeuge waren miteinander verschlossen und einzeln nochmals gesichert. Zum Abtransport müssen die Täter, wie bei dem Quad-Diebstahl in der vorletzten Woche in Gifhorn, ein größeres Fahrzeug oder einen Trailer benutzt haben. Ein Tatzusammenhang wird derzeit ermittelt. Der Wert des Diebesguts liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Eins der insgesamt vier entwendeten Motorräder wurde am Montagvormittag in einem Waldstück bei Päse gefunden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Tatort zuvor durch die Täter ausgekundschaftet wurde. Entsprechende Beobachtungen und alle Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Gifhorn, unter 05371 980-0, oder die Polizei Meinersen, unter 05372 9785-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell