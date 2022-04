POL-DU: Mittelmeiderich: Wohnungsbrand - Lebensgefährlich verletzte Frau in Klinik

Duisburg (ots) - Eine Anwohnerin hat am Donnerstagabend (21. April, 22:30 Uhr) die Feuerwehr alarmiert, weil zwei Müllcontainer auf dem Pausenhof der Schule am Bergmannsplatz (Rolandstraße) brannten. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen am Abend im Bereich der Schule beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: ...

