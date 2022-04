Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: LKW-Anhänger gestohlen - Wer hat diesen pinken Container gesehen?

Duisburg (ots)

Ein LKW-Fahrer (53) staunte nicht schlecht, als er am Montag (11. April) zu seinem Fahrzeug ging und der Anhänger samt Container fehlte. Er berichtete der Polizei, dass er den LKW am Freitag (8. April, 18:30 Uhr) auf einem Parkstreifen auf dem Konrad-Adenauer-Ring abgestellt hatte. In diesem Zeitraum müssen die Unbekannten zugeschlagen und den Anhänger von der Zugmaschine abgekoppelt haben. Diesen koppelten sie dann vermutlich an ihre Zugmaschine und flüchteten. In dem Container sollen rund sechs Tonnen Kleidung gelagert gewesen sein. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder den pinken Container seit seinem Verschwinden gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter 0203 2800 entgegen.

