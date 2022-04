Polizei Duisburg

POL-DU: Rahm/Bergheim: Trickdiebe fahren Seniorin von Bank nach Hause

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Donnerstagmorgen (21. April, 8:45 Uhr) eine Seniorin vor einer Bank "Am Rahmer Bach" abgepasst. Sie gaben vor, Freunde ihres Mannes zu sein und überredeten die Frau, sie nach Hause zu fahren. Die 85-Jährige stieg mit samt ihrem Einkaufstrolley in ein viertüriges schwarzes Auto. An ihrem Haus auf der Straße "Zur Kaffeehött" angekommen, begleiteten die Männer sie noch hinein. Sie durchsuchten sämtliche Schubladen und Schränke. Mit Bargeld als Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die die Geschehnisse vor der Bank oder bei ihr zu Hause beobachtet haben. Für die Kriminalpolizei sind Informationen unter anderem zu dem schwarzen Auto sowie Personenbeschreibungen wichtig. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 entgegen.

Bei einem weiteren Trickdiebstahl am Donnerstag (11:30 Uhr) in Bergheim auf der Straße "Kahlacker" brachten falsche Mitarbeiter vom Gesundheitsamt eine 84-Jährige um ihren Schmuck. Auch für diesen Fall sucht die Polizei Zeugen, die sich telefonisch unter 0203 2800 beim KK32 melden können.

