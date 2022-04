POL-DU: Hochfeld: Lkw-Anhänger kollidiert mit Linienbus

Duisburg (ots) - Erneut hat ein falscher Polizeibeamte eine Seniorin um ihr Vermögen gebracht. Der Mann rief am Mittwochvormittag (20. April) bei der 81-Jährigen an, gab sich als "Herr Fischer" von der Polizei aus und gaukelte ihr vor, dass sie ihr Vermögen in Sicherheit bringen müsse. Ein Abholer nahm gegen 13 Uhr einen Umschlag gefüllt mit Geld in einer hohen ...

