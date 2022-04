Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: 20-Jähriger wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Duisburg (ots)

Die Staatsanwaltschaft Duisburg und eine Mordkommission der Polizei Duisburg ermitteln seit dem Osterwochenende in einem versuchten Tötungsdelikt. Auf einem Tankstellengelände auf der Buschstraße ist es am Sonntag (17. April, 3:20 Uhr) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Ein 22- und ein 23-Jähriger wurden dabei durch Messerstiche verletzt, der 22-Jährige lebensgefährlich. Die eingesetzten Polizisten leisteten sofort nach Eintreffen am Tatort Erste Hilfe und versorgten den stark blutenden Mann, bis der Notarzt eintraf und der Geschädigte in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Weitere Polizeibeamte hatten währenddessen im Rahmen der Fahndung fünf flüchtige Tatverdächtige (19 bis 24 Jahre alt) gefasst. Hauptbeschuldigter ist nach umfangreichen Ermittlungen ein 20-Jähriger, der ins Polizeigewahrsam kam. Er wurde am Ostermontag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem antragsgemäß in Untersuchungshaft.

