Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Trio raubt 24-Jährigen in Wohnung aus - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Drei Unbekannte haben am Samstagabend (16. April) einen 24-Jährigen in seiner Wohnung auf der Siegfriedstraße ausgeraubt. Einer der Täter klingelte gegen 20:20 Uhr an der Tür des Duisburgers und behauptete, mit seinem Fahrrad das Auto des 24-Jährigen beschädigt zu haben. Der Mann berichtete der Polizei, dass ihn der Unbekannte dann mit einer Schusswaffe bedroht und Geld sowie Wertgegenstände gefordert habe. Bei der Durchsuchung der Wohnung halfen dem Räuber zwei Komplizen. Das Trio flüchtete unter anderem samt Safe, gefüllt mit Bargeld und einem Laptop in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Alle waren etwa 1,80 Meter groß, trugen jeweils eine schwarze Jacke sowie eine schwarze bzw. eine graue Jogginghose; einer von ihnen hatte eine braune Kappe auf. Wer kann Angaben zu den Räubern machen, hat sie flüchten gesehen oder den Raub beobachtet? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell