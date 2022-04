Polizei Duisburg

POL-DU: DU-Alt Hamborn: Linksabbiegen trotz Gegenverkehr führt zu Verkehrsunfall mit Personenschaden

Duisburg (ots)

Am Ostersamstag, 16.04.2022, gegen 16:50 Uhr, befuhr eine 32-jährige Krefelderin mit ihrem roten Chevrolet Motiz die Schreckerstraße in nordostwärtiger Richtung und wollte nach links in die Duisburger Straße abbiegen. Hierbei achtete sie nicht auf den aus der Schillerstraße ihr entgegenkommenden schwarzen VW Passat eines 48-jährigen Duisburgers, der seine Fahrt geradeaus in die Schreckerstraße fortsetzen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Die Fahrerin des Chevrolet wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, ihre Beifahrerin vor Ort von einer RTW-Besatzung ambulant behandelt. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Kreuzungsbereich war für etwa 70 Minuten, teilweise gesperrt.

