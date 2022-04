Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Angeblicher Handwerker erbeutet Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Freitag (8.4.) klingelte ein vermeintlicher Handwerker gegen 9.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Brahmsstraße. Einer 75-jährigen Bewohnerin des Hauses teilte der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann mit, dass er Sanitärarbeiten in ihrer Wohnung durchführen müsse. Die Frau begleitete den Mann zunächst ins Badezimmer, danach begab er sich alleine in die Küche. Die Herforderin bemerkte im weiteren Verlauf, dass eine weitere Person in der Wohnung war und wurde misstrauisch. Der unbekannte, ca. 180cm große Mann verließ sodann die Wohnung. Durch ein Fenster konnte die Frau noch erkennen, dass zwei Personen zügig zu einem weißen Pkw gingen und mit diesem in unbekannte Richtung flüchteten. In ihrem Schlafzimmer waren offensichtlich mehrere Schränke durchsucht worden und es fehlte unter anderem Schmuck sowie eine Tasche. Der Unbekannte, der sich als Handwerker ausgegeben hat, hat dunkle kurze Haare, einen dunklen Schnäuzer und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Steppjacke. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu diesem Mann machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

