Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Achtung Handwerkerbetrug - Minderwertige Teerarbeiten angeboten

Vlotho (ots)

(um) Die Polizei ermittelt in einem Vorgang, der sich bei einer Firma in Exter am gestrigen Tage ereignete. Am Vortage (06.04.) hatte ein Mann an dem Betrieb vorgesprochen und mitgeteilt, dass dessen "Bautrupp" Teerarbeiten in der Industriestraße in Exter ausführte und dabei Asphalt übrig sei, mit dem er den Hof der Firma herrichten könnte. Am darauf folgenden Tag (07.04.) fuhren die Mitarbeiter der Teerkolonne mit den entsprechenden Fahrzeug (Walze etc.) vor. Die Fahrzeuge hatten italienische Zulassungskennzeichen. Nachdem die Arbeiten auf dem Hof beendet wurden, stellte die Betriebsleitung fest, dass es sich bei den Arbeiten um mindere Qualität handelt. Zudem verlangten die Arbeiter ungewöhnliche Zahlungsweisen, die keine klare Rechnungsstellung ergaben. Zur Klärung des Sachverhaltes verständigten die Firmenverantwortlichen die örtliche Polizei. Noch während der Anfahrt verließen sämtliche Personen der Teerkolonne das Gelände und flüchteten über die Autobahn A2. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor derartigen Betrügern und rät davon ab, schnelle Haustürgeschäfte für Dienstleistungen einzugehen. Zumal keinerlei Referenzen von örtlichen Arbeiten vorhanden sind, die vielleicht eine Prüfung oder Empfehlung der Arbeiten zulassen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

