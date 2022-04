Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto prallt gegen Baum - Insassin schwer verletzt

Löhne (ots)

(um) Gestern (07.04.) Nachmittag, gegen 16:40 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger aus Löhne auf dem alten Postweg in Richtung Weihestraße. In dessen 3er BMW befanden sich zwei weitere Personen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug in Höhe der dortigen Schokoladenfabrik von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der Fahrer leicht und eine 47-jährige Insassin schwer. Ein Rettungstransportwagen versorgte die Verletzten vor Ort und transportierte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenmeldungen zu dem Verkehrsunfall. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell