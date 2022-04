Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung durch Alkohol- Zusammenstoß mit geparkten PKW

Bünde (ots)

(sls) Gegen 00.05 Uhr wurden Polizeibeamte in der Donnerstagnacht (7.4.) zu einem Unfall an der Gerhardt-Hauptmann-Straße in Bünde gerufen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten befand sich eine 54-Jährige aus Bünde an einem beschädigten Renault im Bereich der Bushaltestelle Zuschlagstraße. Bei der Überprüfung der Frau aus Bünde stellte sich heraus, dass es sich um die Fahrerin des Renaults handelte, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alco-Test verlief deutlich positiv. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die Bünderin mit dem Fahrzeug die Gerhardt-Hauptmann-Straße aus Richtung Bünde kommend. In Höhe der Hausnummer 205 prallte sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen VW T-Roc. Dieser wurde durch die Wucht der Kollision nach vorne geschoben und stieß gegen einen davor geparkten blauen Skoda. Beide geparkten Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Nach dem Zusammenstoß fuhr die 54-Jährige noch weiter über die Gegenfahrbahn und Schotterstreifen und kam letztendlich ca. 100m weiter vor der Bushaltestelle zum Stehen. Der Bünderin wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 11.000 Euro angegeben.

