POL-HF: Zusammenstoß in Einmündung- Fahrer verletzt

Vlotho (ots) - (sls) Zu gleich zwei Einbrüchen innerhalb von zwei Tagen kam es in einen Landhandel an der Hohenhausener Straße in Vlotho. Am Montagmorgen (4.4.) stellte ein Mitarbeiter des Handels gegen 04.00 Uhr fest, dass augenscheinlich drei rote Gasflaschen (12 kg) aus dem umzäunten Gaslager entwendet wurden. Um in das Lager zu gelangen, wurde augenscheinlich von unbekannten Tätern ein Loch in den Zaun ...

