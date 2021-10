Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Verkehrskontrolle endet mit Haft

Ludwigsburg (ots)

Das Benutzen eines Smartphones während der Fahrt mit einem Pedelec wurde einem 24-Jährigen am Montag gegen 18:30 Uhr in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen zum Verhängnis. Eine Streifenwagenbesatzung sprach den Mann diesbezüglich an, woraufhin dieser versuchte zu flüchten. Trotz Ansprache über Lautsprecher, Blaulicht und Verfolgung setzte der 24-Jährige über etwa 500 Meter seine Flucht fort, wobei er auffällig verkehrsunsicher fuhr. Schließlich stürzte der Pedelec-Fahrer alleinbeteiligt und verletzte sich dabei leicht. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeibeamten Betäubungsmittel und einen vierstelligen Bargeldbetrag bei ihm. Zudem äußerte er selbst unter dem Einfluss von Rauschmitteln zu stehen. Im Rahmen der weiteren Abklärungen konnte festgestellt werden, dass der 24-Jährige eine Restfreiheitsstrafe zu verbüßen hat. Aufgrund der Sturzverletzung wurde ein Rettungswagen hinzugezogen, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Dort musste sich der Mann auch einer Blutentnahme unterziehen. In der Folge wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

